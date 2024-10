Potentino, controlli dei Carabinieri. Un arresto e due persone denunciate per droga e guida in stato di ebbrezza

Con una pianificazione accurata e l’ottimale impiego delle risorse a disposizione, il Comando Provinciale Carabinieri di Potenza prosegue nella sua costante azione di controllo del territorio. Grazie alla capillare presenza delle Compagnie e delle Stazioni dipendenti, l’Arma dei Carabinieri assicura un presidio costante sul territorio potentino, contrastando con determinazione ogni forma di illegalità.

Nel corso del weekend appena trascorso, i Carabinieri della Compagnia di Viggiano, avvalendosi della preziosa collaborazione del Nucleo Cinofili di Tito, hanno attuato un servizio straordinario con particolare riguardo alle violazioni in materia di stupefacenti e alla sicurezza stradale. L’attività operativa, concentrata sulle principali arterie viarie e nei luoghi di ritrovo, ha consentito di conseguire risultati significativi nella lotta alla criminalità.

In particolare, i militari dell’Arma hanno tratto in arresto, a Marsicovetere, un 24enne trovato in possesso, a seguito della perquisizione della sua abitazione, di 118 grammi di hashish, 58 grammi di marijuana e 100 semi di canapa indiana. Tutto lo stupefacente rinvenuto è stato posto sotto sequestro. Espletate le formalità di rito, il giovane, come disposto dall’Autorità Giudiziaria potentina, è stato ristretto agli arresti presso il suo domicilio. Il GIP del Tribunale di Potenza ha successivamente convalidato l’arresto disponendo nei suoi confronti, per il quale, si ricorda, vige la presunzione di innocenza sino a sentenza definitiva di condanna, la misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria.

Nell’ambito dello stesso servizio, gli uomini della Benemerita hanno denunciato un 42enne sempre del luogo per guida in stato di ebbrezza alcolica e un cittadino nigeriano per soggiorno illegale sul territorio italiano.

Inoltre, sono stati segnalati alla Prefettura di Potenza 4 giovani, di età compresa tra i 19 e i 20 anni, poiché trovati in possesso di sostanze stupefacenti, del tipo hashish e marijuana, per uso personale.

Al termine delle operazioni, gli uomini del Capitano Giovanni De Tommaso hanno controllato 60 veicoli e identificato 71 persone, effettuando 13 controlli con etilometro e 8 perquisizioni oltre ad elevare contravvenzioni al Codice della Strada per oltre 2.300 €uro e ritirare 3 documenti di guida.

La sinergia tra controlli rigorosi e presenza attiva sul territorio continua a costituire una strategia fondamentale per i Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza, quotidianamente impegnati a rafforzare il senso di sicurezza tra i cittadini dell’intera provincia a suggello dell’indissolubile legame esistente tra l’Arma e le comunità locali.