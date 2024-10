Basilicata terra di longevità. A Picerno i 100 anni di nonna Giuseppina Marsico

La Basilicata si conferma sempre più terra di centenari e di longevità. E lo dimostra la signora Giuseppina Marsico, che ieri 2 ottobre ha compiuto ben 100 anni. Un secolo di vita per la nonnina di Picerno che, nonostante l’avanzata età sta benino ed è stata festeggiata dai familiari in un giorno davvero molto speciale. A farle visita anche il sindaco, Margherita Scavone, insieme ad altri rappresentanti dell’amministrazione comunale. Il primo cittadino ha donato una targa di riconoscimento per la nonnina picernese. Al suo fianco, come del resto da sempre, i figli, nipoti e pro nipoti per il taglio della torta e per farle sentire calore e vicinanza che non sono mai mancati.

“La ringraziamo – hanno detto i familiari – per la luce che ha portato nella nostra famiglia e le auguriamo lunga vita”.

redazione