Salone del Gusto, la Basilicata ad “Aspettando Terra Madre” a Torino oggi e domani 14 e 15 settembre

“Basilicata, Terra e Visione”, due giorni di talk, masterclass, concerti e incontri al Mercato Centrale di Torino. La Regione Basilicata presenterà così la sua cultura e le sue eccellenze il 14 e 15 settembre nel palinsesto delle iniziative di “Aspettando Terra Madre”, il Salone del Gusto 2024 promosso da Slow Food, Città di Torino e Regione Piemonte.

“Sarà un momento di scoperta di una terra meravigliosa e ricca – recita il programma dell’evento – ma soprattutto di riflessione su un modello antico che si fa sempre più contemporaneo per la sua naturale capacità di inserirsi nelle questioni di attualità”.

La Regione Basilicata sarà rappresentata dall’assessore all’Agricoltura, Carmine Cicala, che, sabato 14 settembre alle 11, prenderà parte al talk “Identità Rurale e contemporaneità” con i referenti dei Gal – Gruppi di Azione Locale lucani.

“Il nostro settore primario – commenta Cicala – è unico nel suo genere e non può essere replicato altrove, perché è fatto di tradizioni e competenze che trovano la loro naturale collocazione nel nostro territorio. In ambito agricolo, siamo in grado di fare emergere produzioni di eccellenza sempre più ricercate sul mercato. E la Basilicata, attraverso le sue comunità, è anche una vetrina d’eccezione dove la gastronomia di qualità ha le caratteristiche per essere un potente attrattore turistico”.