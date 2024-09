Calcio a 8 Over 40. In Toscana gli ingegneri del Potentino al secondo posto ai campionati nazionali degli Ingegneri 2024

Secondo posto e miglior marcatore del torneo. È l’importante risultato ottenuto dalla squadra di calcio a 8 over 40 dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza nella XXXI° edizione dei campionati sportivi nazionali degli Ordini degli Ingegneri d’Italia svolta a Grosseto in prima fase dal 6 all’8 giugno e seconda dal 5 all’8 settembre scorso: evento nell’ambito del 68° Congresso Nazionale che si terrà a Siena e Grosseto ad ottobre prossimo. Ben 57 ordini provinciali iscritti, 71 squadre coinvolte, 3500 ingegneri-atleti provenienti da tutta Italia e 1000 accompagnatori, impegnati in diverse competizioni sportive. Il team dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza, presente a tutte le edizioni, ha partecipato al torneo riservato al calcio a 11, calcio a 8 over 40 e calcio a 5 over 50.

Spicca la prestazione del team calcio a 8 over 40 allenato da Rocco Riviello, il quale ha confermato le proprie qualità individuali e di gruppo. Questo l’elenco degli ingegneri-atleti: Francesco Abbate (anche dirigente accompagnatore), Vito Romaniello, Rocco Riviello, Antonio D’Angola, Vito Carlucci, Vito Racina, Gianluca Romano, Fabio Romano, Andrea Possidente, Francesco Sole, Mariano Vaccaro, Mauro Fiorentino, Salvatore La Grotta, Nicola Laieta, Massimo Marsicano, Lucio Malatesta, Enzo D’Andrea, Giuseppe Lariccia, Gianluigi Gerardi, Pasquale Arcieri, Carmine Pastore e Antonio Mauro.

Il secondo gradino del podio è arrivato al termine di un percorso di altissimo livello: nella prima fase di giugno, vinto il girone E (contro Ancona, Reggio Calabria e Trapani) i rossoblù sono risultati primi nella classifica generale con 31 squadre con ben 12 gol siglati e nessuno incassato. Nella seconda fase di settembre, vittoria agli ottavi per 7-1 contro Oristano, stesso risultato ai quarti match contro Roma, mentre in semifinale battuto il Torino per 2–1. Combattuta e spettacolare la finale (quinta nelle ultime sette edizioni). Punteggio in parità fino ai supplementari, vinti all’ultimo minuto di gioco dalla riconfermata Brescia con il risultato di 5-3. Grande soddisfazione personale per Fabio Romano, vincitore assoluto della classifica marcatori del torneo con 9 reti siglate.

Nel palmares, il team degli ingegneri potentini ha ottenuto 2 scudetti (2016 e 2019), risultando il terzo attacco più prolifico d’Italia con oltre 150 reti siglate, una Coppa Italia (2023) e una Supercoppa (maggio 2024).