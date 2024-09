Successo a Satriano di Lucania per Expo Pro Loco Basilicata in festa nel Parco Appennino Lucano

Tanto entusiasmo e partecipazione a Satriano di Lucania all’ Expo Pro Loco Basilicata in festa nel cuore del Parco Nazionale Appennino Lucano promosso da Ente Pro Loco Basilicata Aps e Pro Loco Satriano di Lucania Aps con il sostegno del Fondo Etico Bcc Basilicata e del Gal Percorsi ed il patrocinio di Comune di Satriano di Lucania, Regione Badilicata, Apt Basilicata, Ente Parco Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese, Ente Pro Loco Italiane Aps, Coldiretti Basilicata, iInformatica Lucanum e Savitour Autolinee. Ad inizio manifestazione con un minuto di raccoglimento è stato ricordato il giovane viggianese socio Viggiano Vibes Giuseppe Fortunato prematuramente scomparso. Nel suggestivo centro storico satrianese presenti numerosi stands in rappresentanza delle 45 Pro Loco lucane affiliate alla Rete Associativa Terzo Settore Ente Pro Loco Italiane Aps che hanno mostrato le attività associative di promozione del patrimonio culturale insieme ad una rappresentanza di aziende agricole di Coldiretti Potenza e lo stand dell’ Ente Pro Loco Puglia con la Pro Loco Apulia Country di Cassano delle Murge. Importante il momento di approfondimento nel caratteristico Anfiteatro Porticelle sul tema “Parco Nazionale Appennino Lucano e il Sistema di Destiazione Turistica, opportunità e prospettive per lo sviluppo sostenibile del territorio” a cui sono intervenuti il Sindaco di Satriano Umberto Vita, il Sindaco di Brienza Raffaelle Collazzo, il Direttore Bcc Basilicata Giorgio Costantino, il Presidente Pro Loco Satriano di Lucania Pietro Marino, il Presidente Ente Pro Loco Basilicata Aps Rocco Franciosa, la Presidente Ente Pro Loco Calabria Pina Ierace, il Presidente Ente Pro Loco Puglia Oronzo Rifino, il Presidente nazionale FederComTur CulturItalia Claudio Pisapia, il Presidente Ente Pro Loco Italiane Pasquale Ciurleo, il Presidente Coldiretti Basilicata Antonio Pessolani, la Presidente del Gal Percorsi Caterina Salvia e il Commissario Ente Parco Nazionale Appennino Lucano Antonio Tisci, i quali hanno rimarcato l’esigenza di rafforzare le sinergie e programmare insieme attività di valorizzazione turistica con il coinvolgimento delle Pro Loco e degli Enti di Terzo Settore. Dopo il pranzo di comunità con prodotti tipici lucani allietato dal gruppo musicale Leukania e dal recital di poesie dello scrittore lucano Emilio D’Andrea è stato presentato il Realverso Lucanum dall’ideatore Vito Santarcangelo e dal concepteur Realverso Lucanum con la partecipazione del docente universitario Luca Arlotto per parlare di “Valorizzazione turistica del territorio tra innovazione e tradizione. Il Realverso Lucanum un progetto per la promozione sostenibile della Basilicata”.

“Si ringrazia per la preziosa collaborazione organizzativa l’Associazione Lucane Avventure del Team BPASS e la Pro Loco Satriano di Lucania insieme al Comune per l’ospitalità”, fa sapere l’organizzazione.