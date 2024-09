Come sta il mio cervello? L’iniziativa del San Carlo: screening cognitivi gratuiti per gli over 55

“Nel mese di settembre, dedicato alla Malattia di Alzheimer, il CDCD (Centro per i Disturbi Cognitivi e le Demenze) dell’Azienda Ospedaliera San Carlo promuove tre giornate di screening gratuito delle funzioni cognitive over 55”. Lo annuncia il Direttore Generale dell’Aor, Giuseppe Spera, sottolineando “l’importanza di questi appuntamenti che hanno l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sulla necessità della prevenzione che, nel caso specifico, permette di monitorare la condizione delle diverse funzioni cognitive e di intervenire tempestivamente con azioni correttive. L’Azienda è sempre più impegnata in attività e iniziative capaci di avvicinarsi al cittadino, in un’ottica di proattiva azione finalizzata al benessere dell’individuo”.

Gli screening sono previsti il 16 e il 30 settembre, dalle ore 8:30 alle ore 13:00 presso l’ambulatorio CDCD nell’Ospedale San Carlo di Potenza (ingresso casse-ticket, 1° piano). Sabato 21 settembre, Giornata Mondiale dell’Alzheimer, lo screening si terrà nei locali dell’Aor situati nel piazzale della “Torre Guevara” di Potenza, dalle ore 8:30 alle ore 13:00, con la collaborazione dell’Associazione Alzheimer Basilicata e del Tribunale per i Diritti del Malato. Questa attività di prevenzione è destinata a persone che non hanno un disturbo neurocognitivo accertato, non fornisce una diagnosi, ma può far emergere alcune criticità che andranno approfondite tramite una successiva presa in carico clinica.

“La tarda età adulta – spiegano le dottoresse Celeste Sarli e Angela Viggiani, neuropsicologhe del CDCD dell’Ospedale San Carlo – può comportare dei cambiamenti legati all’assunzione di nuovi ruoli, alle dinamiche familiari e a fattori come il rallentamento psico-motorio e la riduzione della memoria. In questa fase, la malattia di Alzheimer interessa circa il 5% delle persone con più di 60 anni, ma aumenta con l’età, spesso in modo lento e insidioso, mascherata da un’apparente lucidità e autonomia della persona”.

“Una valutazione neuropsicologica – precisano – è un importante strumento nell’indagine dello stato di salute di una persona sia nei casi di invecchiamento fisiologico che patologico. Lo screening consiste in un incontro con gli esperti di neuropsicologia e si basa sulla somministrazione di test standardizzati, volti ad esplorare funzioni cognitive in modo strutturato e ripetibile, e di un questionario sull’umore. Al termine, si elaborano i dati per fornire un riscontro immediato”.

L’iniziativa è in linea con l’obiettivo generale 1 del Fondo per l’Alzheimer e le demenze 2021-2023 grazie al quale la Regione Basilicata ha dato vita a una serie di attività orientate al raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale delle Demenze (PND).