Il Pride ritorna a Potenza. Oggi pomeriggio il corteo che porta in piazza rivendicazioni di genere ed espressione

Nella città di Potenza sentiamo l’esigenza di continuare a parlare ancora oggi di questi temi “difficili”, troppo spesso lasciati da parte, per far sì che la nostra comunità cittadina si senta coesa e accolta tutta in tutte le parti che la compongono.

Crediamo che una manifestazione come il Pride, che porta in piazza rivendicazioni di genere ed espressione, è quello di cui ancora oggi Potenza abbia bisogno. Il tema che abbiamo individuato per quest’anno è proprio la libertà nel vivere il proprio orientamento sessuale e la propria identità di genere, fino ad arrivare alla scelta sul proprio corpo, argomento pesante e pressante e centro delle discussioni al giorno nostro.

La rivendicazione di genere nel 2024 è qualcosa che, a parer nostro, è ancora poco sentita in una piccola realtà come Potenza e ci auguriamo che, tramite questa nostra mobilitazione, si ri-inizi a parlarne ed interessarsi affinché tuttə si sentano rappresentatə e protettə nella propria città. Il 22 Agosto il concentramento del corteo avrà luogo in Piazza Prefettura dalle 15:30 alle 16:30, per poi partire e attraversare via Pretoria, via Mazzini, via Angilla Vecchia e viale Firenze, arrivando infine al Parco Baden Powell dove avrà luogo la festa finale dalle 20 alle 23:30.

L’invito va a ogni cittadinƏ che sente sulle proprie spalle il peso di questi temi e ha la necessità di scendere in piazza per rivendicare, oggi più che mai, il diritto ad esistere di tutte le soggettività. Insieme, possiamo arrivare al cambiamento!

Elena Pezzano

Unione degli Studenti Potenza