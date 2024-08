Il Diritto d’Asilo una declinazione del potere sovrano. A Baragiano grande interesse per la presentazione del libro di Floriana D’Aranno

Plauso e soddisfazione a Baragiano per la presentazione del libro “Il Diritto D’asilo una declinazione del potere sovrano”, della concittadina ed autrice Floriana D’Aranno. Il tema molto tecnico e delicato per la sua complessità, ha suscitato il vivo e partecipato interesse di una vasta platea di auditori per la sua attualità. La trattazione del Diritto D’asilo ha creato un’unica occasione di confronto articolata su nozioni giuridiche ed esperienze concrete che hanno suscitato un intenso coinvolgimento dei partecipati.

L’autrice Floriana D’Aranno, nella sede, ha colto l’occasione per rivolgere i suoi più sentiti ringraziamenti a tutti coloro che hanno preso parte a vario titolo alla presentazione, dal pubblico, al moderatore, Avv. Rosanna Faraone, alle autorità, al parroco Don Josè, al Sindaco del comune di Baragiano, Dott. Giuseppe Fernando Galizia, ai relatori Avv. Rosa Miraglia e Roberta Benedetto.

Il congedo si estende con altrettanti ringraziamenti, al prof. Enzo Cannizzaro ordinario di diritto internazionale e dell’Unione europea nell’Università Sapienza di Roma, ad Angelo Chiorazzo fondatore della cooperativa Auxilium e all’Avv. Armando Dereviziis.