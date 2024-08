Brienza, grande successo per “Passeggiando sotto le stelle”

A Brienza tutti con il naso all’insù grazie all’iniziativa Passeggiando sotto le stelle dell’assessorato alla cultura in collaborazione con la Pro Loco “Brienza Città d’arte”. Location d’eccezione il Sacro Monte del Santissimo Crocifisso di Brienza con la guida esperta dell’astrofilo Luca Pennella. “Passeggiando sotto le stelle” che si è svolta il giorno 9 agosto – per l’assessore Donatella Lopardo – è stata un’iniziativa culturale che non ha avuto semplicemente lo scopo di riempire il cartellone degli appuntamenti estivi. L’intenzione è stata quella di promuovere ed incoraggiare l’interesse per la cultura scientifica attraverso un viaggio esplorativo della volta celeste. La nostra guida, con il suo telescopio, ha dato la possibilità di dare un’occhiata più da vicino allo spettacolare cielo notturno e scoprirne i segreti, il tutto allietato da una piacevole musica.

La scelta di questo luogo – continua l’assessore – è stata dettata dalla convinzione del Sindaco Collazzo e di tutti noi amministratori che Brienza, oltre al Castello Caracciolo, il Borgo ed il centro storico, patrimoni invidiabili, vanta anche di un patrimonio ambientale, paesaggistico e religioso di notevole rilievo che va valorizzato. Il Monte del Santissimo Crocifisso, luogo a cui tutti noi burgentini siamo legati, ci è sembrato quello più adatto all’evento, intriso di natura, spiritualità e silenzio”.