Il “Salvia Beer Fest” è alle porte. Appuntamento a Savoia di Lucania il 12 agosto per la decima edizione

Nel piccolo centro del Melandro, c’è grande fermento per l’evento che ogni anno richiama in paese tantissime persona

Il “Salvia Beer Fest” a cura dell’Associazione Savoia Terra Mia è arrivato alla 10° edizione. E quest’anno torna in una sola serata, lunedì 12 agosto, nella splendida cornice di Corso Garibaldi a Savoia di Lucania, a pochi passi dalla principale Piazza Plebiscito. Lungo il corso stand gastronomici in cui i membri dell’associazione e le aziende che prenderanno parte all’evento prepareranno le immancabili PIZZE per tutti i gusti, strazzate, panini e molto altro. Basterà recarsi allo stand che si preferisce per gustare tutte queste prelibatezze. E non mancheranno fiumi di BIRRA, con ormai il must have da dieci anni a questa parte: la Birra HB, la più famosa della Germania servita anche nel tipico boccale da litro per un bel Prosit in compagnia. La serata sarà allietata dal Gruppo Musicale “Il Duo Music” che già in alcune delle precedenti edizioni ha fatto divertire tutti i partecipanti. E dalla mezzanotte NOTTE BIANCA con DJ Set per chi vuole fare le ore piccole tra musica e buon cibo, nello spazio antistante il murale della “Strettula”. Si potranno ammirare, già a partire dall’inizio di Corso Garibaldi, dove si svolgerà il Salvia Beer Fest, i MURALES della tradizione musicale realizzati dall’artista Antonino Perrotta (attorrep) per il progetto “Cantare la tradizione” curato dalla stessa Associazione Savoia Terra Mia, e gli altri murali presenti nel paese. Basterà girare per il corso autonomamente gustando la nostra pizza e birra, oppure rivolgersi allo Stand dell’Associazione e sarete accompagnati nel percorso dei murales. Vi aspettiamo il 12 Agosto in corso Garibaldi a Savoia di Lucania.