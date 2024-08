Vietri di Potenza dedica un murales ai Vietresi nel mondo. Domani 9 agosto iniziativa in Piazza del Popolo

Prevista l’inaugurazione di un murale dedicato ai vietresi nel mondo

Il patrimonio di street art che caratterizza Vietri di Potenza, il prossimo 9 agosto si arricchirà di un nuovo murale e di un nuovo tema che per i piccoli comuni dell’entroterra lucano rappresenta un orizzonte a cui guardare con rinnovato interesse.

Nel 2024, decretato come “anno delle radici degli italiani nel mondo”, Vietri dunque dedica un murales ai tanti discendenti da origini locali e vuole lasciare un segno indelebile nel cuore del centro abitato.

L’iniziativa è realizzata con il sostegno di Italea, il progetto del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale che ha dato vita al bando per la realizzazione di attività culturali in favore degli italo-discendenti nel mondo, dedicato ai comuni più piccoli, consentendo all’Amministrazione Comunale di cogliere questa opportunità e consolidare il legame con una comunità di compaesani ormai radicati in altri Paesi.

L’evento è previsto per le ore 19 a Piazza del Popolo, con la partecipazione prevista del Sindaco di Vietri di Potenza, Christian Giordano, dell’assessore comunale e referente del progetto, Vito Grande, di Michele Cappiello, Presidente Paesi e Radici e responsabile Italea Basilicata e dell’artista Antonino Perrotta,Direttore artistico Progetto OSA.

A leggere componimenti dialettali sarà Franco Pantalena, presidente del Consiglio Comunale delegato alla cultura, mentre moderatore dell’evento sarà il giornalista Claudio Buono.

Nell’occasione saranno allestiti laboratori di pasta casereccia e di realizzazione di cesti in vimini con artigiani locali, per concludere con la degustazione di prodotti tipici locali a cura della ProLoco, che con l’occasione lancerà anche il consueto e rinomato appuntamento “Tipica”, in programma 10 e 11 agosto.