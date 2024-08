Jackpot più convenienti nei casinò online

Da qualche anno, le slot fruibili online con meccaniche tradizionali hanno lasciato spazio a macchine innovative e con strutture di pagamento sui generis. Tra queste, hanno ottenuto particolare successo i titoli con jackpot progressivo, che prevedono un montepremi virtuale che va aumentando ad ogni sessione di gioco. Le macchine con montepremi possono quindi fornire grandi premi agli utenti più fortunati che si accaparrano il premio finale.

Ecco i migliori titoli

Mega Moolah: Conosciuto come il ‘Millionaire Maker’, Mega Moolah detiene il record di alcune delle più grandi vincite nella storia dei casinò online. Il tema del safari aggiunge tridimensionalità al gameplay, con una ruota che fornisce premi casuali e molto elevati.

Mega Fortune : Gioco basato sul tema del lusso, offre ai giocatori possibilità di vincere cifre che raggiungono il milione di euro. La sua funzione bonus è la porta d’accesso a uno dei tre premi progressivi disponibili all’interno della macchina.

Age of the Gods : con un pantheon di giochi all’attivo, la collezione a tema mitologia greca offre premi progressivi particolarmente sfizioso. Ogni titolo della serie è collegato allo stesso jackpot a quattro livelli e offre diverse possibilità di vincita.

Storia o Leggenda?

Il soldato britannico John Heywood ha vinto un jackpot da 13,2 milioni di sterline su Mega Moolah nel 2015, cambiando completamente la prospettiva mondiale sul gambling digitale. In seguito, un giocatore svedese ha vinto l’incredibile cifra di 17,8 milioni di euro su Mega Fortune. I giocatori di tutto il mondo sono ovviamente stimolati da queste storie che hanno l’aspetto di leggende, ma che sono certificate da giornali accreditati e da siti web con fonti verificabili.

Il sogno di ogni giocatore

Le piattaforme di iGaming in Italia e nel mondo sono in continua evoluzione per migliorare l’esperienza degli utenti che vanno a caccia del jackpot. Giri gratuiti, promozioni e bonus di benvenuto esclusivi per i casino sono solo alcuni dei modi in cui queste piattaforme mantengono alta l’eccitazione della loro clientela più fedele.

Conclusione

Giochi come Mega Moolah e Age of the Gods continuano a offrire ai giocatori l’opportunità di divertirsi e di vincere incredibili premi. I montepremi progressivi non funzionano infatti in senso tradizionale, ma vanno aumentando a mano a mano che diversi giocatori puntano denaro reale all’interno dello stesso circuito. Ecco perché tali montepremi possono anche superare il milione di euro. La prospettiva di assicurarsi un jackpot è ovviamente sfiziosa per tutti gli utenti, che puntano su questi titoli nella speranza di essere i fortunati vincitori. A parere degli esperti di Stakers, è necessario ricordarsi che le vincite milionarie sono molto rare all’interno del settore ed è bene giocare senza scadere nel gioco compulsivo o nella ludopatia.