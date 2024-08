44 anni dopo il terremoto rivive il centro storico di Vietri di Potenza. Pienone per la prima iniziativa a San Biagio

Simbolo della distruzione del terremoto del 1980, dopo oltre 40 anni si è tenuto il primo evento nel centro storico di via San Biagio a Vietri di Potenza. Una giornata emozionante, quella di venerdì 2 agosto, per tutta la comunità, che ha affollato il borgo per la “Notte bianca del Libro”, iniziativa che rientra nel cartellone di eventi “R..estate a Vietri di Potenza”, curata dalla Consigliera di Parità della Provincia di Potenza, Simona Bonito.

In tanti hanno preso parte alla presentazione del libro “Ovunque andrò” di Piera Carlomagno, (Solferino, 2024) e di “Lucano. Nostalgie di libertà” di Antonella Prenner. Durante la presentazione anche l’esibizione musicale “Pop Fiction tra parole e musica” con la cantante lucana Rosmy.

“Da venerdì sera – ha dichiarato il sindaco, avv. Christian Giordano – la nostra comunità, con commozione, si è riappropriata di uno spazio atteso da oltre 40 anni. Da luogo di degrado e abbandono a luogo di cultura e socialità. È stata l’occasione per riportare i vietresi indietro nel tempo, sorrisi e soddisfazione si sono alternati a momenti di emozione e di profonda riflessione. I tanti presenti, contestualmente, hanno avuto modo di apprezzare una manifestazione di grande qualità. Ringrazio tutti gli autori presenti e la Consigliera di Parità della Provincia di Potenza Simona Bonito per aver inserito la tappa di Vietri di Potenza all’interno del Festival Notte Bianca del Libro”.

Ricordiamo che il centro storico è stato oggetto di un importante intervento di recupero e messa in sicurezza, fortemente voluto dall’amministrazione comunale che ha intercettato importanti finanziamenti. I lavori sono stati completati pochi mesi fa.

È solo il primo di una serie di eventi che interesseranno il centro storico, già inserito come nuova area nel percorso eno gastronomico di Tipica il 10 e 11 agosto.