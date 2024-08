La grande musica a Moliterno. Questa sera il concerto di James Senese in piazza De Biase

Domenica 4 agosto 2024, Moliterno (PZ) accoglierà il concerto di James Senese in Piazza De Biase (ingresso gratuito)

James Senese, con una carriera artistica lunga e importante, torna sulla scena musicale con il suo ventunesimo album in studio, “Stiamo cercando il mondo”, uscito il 12 maggio 2023. Questo lavoro sincero e appassionato mantiene viva l’urgenza espressiva che ha caratterizzato quasi sessant’anni di musica, dagli Showmen con Mario Musella a Napoli Centrale insieme a Franco Del Prete, passando per il legame profondo con Pino Daniele.

Il disco “Stiamo cercando il mondo” è un viaggio musicale in cui l’estro creativo e il gusto musicale di Senese si snodano in nove tracce, fra canzoni cantate e brani strumentali. Il suono del suo sax, così riconoscibile ed espressivo, diventa il filo conduttore per una narrazione sempre in bilico tra jazz-funk, una spruzzata di latin music e tradizione partenopea.

Senese soffia nel suo sax il dolore e la forza, la lotta, la paura, la guerra; il suo canto affronta i sentimenti in un alternarsi continuo di amore e rabbia di chi combatte una vita quotidiana per la dignità di vivere. In linea con una visione artistica priva di compromessi, “Stiamo cercando il mondo” è l’ultimo capitolo di una lunga carriera mai corrotta dalle mode del momento, in cui l’artista napoletano continua a indicare la strada per trovare la libertà: di esprimersi, di esistere, di amare.