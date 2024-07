Elia Errichetti vince ancora. È lui il “Bambino più bello della Basilicata”

Ancora un riconoscimento importante per il giovane lucano, di Ruoti, Elia Errichetti, che è stato premiato come il “Bambino più bello della Basilicata”, nell’ambito della finale regionale che si è svolta a Cassano delle Murge in provincia di Bari. 11 anni, Elia Errichetti da sempre è affascinato a foto e concorsi importanti e sfilate di moda. Un mondo che ormai gli appartiene. E anche quest’anno ha ricevuto questo importante riconoscimento. A Cassano delle Murge decine di partecipanti provenienti da Basilicata, Puglia e Calabria. A trionfare il giovane riprese con il numero 114. A presiedere la giuria Mercedes Henger, insieme a Miss Sport 2024 Eliana Miraglia. Si sa che i bambini sono tutti belli, e anche per questo Elia non si aspettava questo importante riconoscimento, nell’ambito di un concorso molto partecipato. Si tratta di un bus per Elia, già vincitore anche lo scorso anno.

Una vittoria che permette al giovane, 11 anni, di prendere la strada per il concorso nazionale e partecipare alle prossime sfilate che si terranno a Roma.

Al giovanissimo Elia, ma anche alla famiglia, i complimenti e un forte in bocca al lupo. Affinché possa raggiungere ogni obiettivo ed esaudire ogni desiderio!

Claudio Buono