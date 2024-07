(R)Estate a piedi, a Satriano di Lucania l’iniziativa promossa dai Camminatori Amatoriali Satrianesi per combattere il caldo

(R) ESTATE A PIEDI 2024 è un’iniziativa promossa dai Camminatori Amatoriali Satrianesi. “In queste calde giornate di Luglio, il piacere di una camminata con il fresco della sera è qualcosa di unico”. Dopo l’esperienza dell’anno passato, abbiamo voluto promuovere delle “camminate fresche di gruppo” tutti i venerdì del mese di luglio. L’appuntamento è alle ore 21.00 all’ingresso del paese, località Tuoppo, Satriano di Lucania ; il percorso standard ad anello, quasi totalmente illuminato, è di circa 6 km e attraversa il lungo fiume del paese, le zone periferiche e parte del centro storico. Alle camminate possono partecipare tutti, non c’è bisogno di nessuna prenotazione, basta presentarsi al raduno, con la massima puntualità e con abbigliamento colorato e ben visibile per una maggiore sicurezza. La camminata è una piacevole e salutare attività, fatta in compagnia è fantastica.

Lo comunicano i membri del gruppo Camminatori Amatoriali Satrianesi.