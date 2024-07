Ardsu. All’Unibas novità in tema di housing universitario, assegnazione alloggi e nuove somme per borse di studio

Nell’ambito della fervente attività che caratterizza l’operato dell’ARDSU Basilicata negli ultimi mesi si registrano, come definito nel corso dell’ultimo CPA tenutosi il 5 luglio u.s., importanti aggiornamenti sul tema dei servizi offerti agli studenti dell’Unibas e, in particolare, delle borse di studio e dei posti alloggio. Come evidenzia il Presidente Avv. Antonio Zottarelli, sono state appena redatte ed approvate le linee guida per l’assegnazione delle borse di studio per l’anno accademico 2024-25, confermando la mission dell’azienda di garantire, anche per questa annualità, le premialità al 100% degli aventi diritto, sulla scorta di requisiti di merito e di reddito individuati dagli appositi riferimenti ministeriali.

In aggiunta, secondo quanto riferisce il Direttore Generale Ing. Gianluca Cuomo, quest’anno, per la prima volta, saranno istituite nuove categorie di borse di studio con l’obiettivo di garantire a giovani atlete e atleti meritevoli, provenienti da tutta Italia e dall’estero, l’accesso ai livelli più alti dell’istruzione accademica praticando sport in una realtà di eccellenza.

Grazie alle proficue interlocuzioni avute con i competenti uffici del Ministero, il Direttore ha precisato che verranno confermate anche le borse di studio da destinare ai premi di laurea e – al fine di incrementare l’appetibilità dell’ateneo – gli importi complessivi a disposizione per la prossima annualità verranno addirittura raddoppiati rispetto al passato, così come verranno destinate risorse aggiuntive a favore delle associazioni studentesche ed a supporto delle attività esterne collettive di supporto alla didattica.

Sempre in materia di diritto allo studio, il Presidente aggiunge che sono state approvate anche le linee guida del bando per l’assegnazione dei posti alloggio nelle residenze universitarie, che, a valle della individuazione dei beneficiari (meritevoli e con requisiti reddituali), prevedono anche un avviso per l’attribuzione degli eventuali posti ancora vacanti a tutte le altre categorie di studenti che dovessero farne richiesta.

Il positivo quadro in tema di erogazione di servizi per il diritto allo studio, conclude il Direttore, vedrà a stretto giro interessanti novità anche sull’ housing universitario, laddove, come emerso nell’ultimo incontro nazionale tenutosi a Palermo sull’argomento, alla presenza dei rappresentanti del Ministero dell’Università e della Ricerca, le azioni sinergiche tra ANDISU (Associazione Nazionale degli Organismi per il Diritto allo Studio Universitario) ed ARDSU Basilicata permetteranno di intercettare ulteriori finanziamenti per incrementare il livello dei servizi offerti.

I membri del CPA di ARDSU, Dott. Francesco Nigro, Dott. Luca Smaldore e Prof.ssa Aurelia Sole hanno condiviso favorevolmente le nuove strategie di azione degli Uffici, manifestando anche condivisione e particolare apprezzamento per le scelte riguardanti il servizio mensa – il cui nuovo affidamento avverrà a breve a seguito di espletamento di apposita procedura di gara – secondo cui sarà unicamente l’ARDSU a caricarsi l’incremento di costo del servizio, garantendo che la quota parte a carico degli studenti rimanga immutata, a parità di prestazioni erogate.

Un ottimo biglietto da visita, insomma per gli atenei che si apprestano ad accogliere il periodo delle nuove immatricolazioni con rinnovato vigore.

Lo comunica il Presidente ARDSU, avv. Antonio Zottarelli