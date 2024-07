Potenza, controlli straordinari predisposti dal Prefetto. Quattro persone scoperte con droga, controlli alle attività commerciali

A seguito delle determinazioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Potenza Michele Campanaro, è stato predisposto un servizio mirato di controlli straordinari interforze ad “alto impatto”, eseguiti a Potenza nei giorni scorsi, con l’impiego del personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale. Nello specifico, nel corso di predetto servizio, che ha visto l’impiego anche di unità cinofile, sono stati effettuati attenti controlli nei principali luoghi di aggregazione della città di Potenza.

Nel corso di tale attività è stata accertata e contestata la violazione amministrativa di cui all’art. 75 D.P.R. 309/1990 nei confronti di quattro soggetti, due italiani e due cittadini stranieri, trovati in possesso di sostanza stupefacente del tipo hashish, che è stata sequestrata. Inoltre, dietro un’autovettura in via Achille Rosica, è stato rinvenuto un involucro con circa 5 grammi di sostanza stupefacente del tipo Hashish che è stata sequestrata.

Durante il servizio sono stati controllati 6 esercizi commerciali e identificati in totale 87 soggetti, dei quali 33 risultati positivi in banca dati SDI. Si segnala, infine, che nella giornata di ieri è stato accompagnato presso il C.P.R. di Palazzo San Gervasio un cittadino nigeriano il quale, fermato durante l’attività di controllo del territorio, è risultato essere irregolare sul territorio nazionale e gravato da precedenti di Polizia.

Ispirato dalla Direttiva del Ministro dell’Interno del 19 settembre 2023, il modello “alto impatto” è sperimentato con cadenza periodica sul territorio potentino, con significativi riscontri operativi.