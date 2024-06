Muro Lucano. Scomparso da venerdì, 30enne ritrovato morto in un bosco

Si conclude con un tragico epilogo la scomparsa di un giovane trentenne a Muro Lucano, Tomas Petrica. Il giovane, di origini rumene, viveva nella cittadina murese – in una struttura ricettiva – da un po’ di tempo per motivi di lavoro. Era impegnato in alcune attività lavorative a Pescopagano. Di lui non si avevano più notizie dalla serata di venerdì. Dopo l’allarme lanciato dai conoscenti, sono state attivate le ricerche. Il corpo è stato rinvenuto oggi nei pressi di un bosco non distante dall’abitato di Muro Lucano, in località Miramonti, nelle vicinanze della struttura ricettiva.

Durante le ricerche hanno lavorato Vigili del Fuoco e Carabinieri, con il supporto di alcuni droni che hanno sorvolato su tutto il territorio.

Claudio Buono