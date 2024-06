Elezioni amministrative in Basilicata, ecco i nuovi sindaci eletti

Arrivano le prime ufficialità dai comuni lucani chiamati al rinnovo del sindaco e del consiglio comunale.

A Tito schiacciante la vittoria della lista guidata da Fabio Laurino, espressione dell’amministrazione uscente guidata da Graziano Scavone. Tito + Avanti ottiene il doppio dei voti della lista Nuovorizzonte guidata da Giuseppe Buono.

A Pescopagano si cambia. Sconfitto il sindaco uscente Giovanni Carnevale, eletto Francesco Ambrosini. Vittoria con circa 150 voti di scarto.

Si cambia anche a Savoia di Lucania, dove il giovane Rocco Mastroberti viene eletto sindaco: battuta Rosina Ricciardi, amministratore di lungo corso. Vittoria con 140 voti di scarto.

Sconfitta anche per il sindaco uscente di Sant’Angelo Le Fratte, Michele Laurino. A vincere è il vice sindaco uscente Vincenzo Ostuni, che ottiene circa 200 voti in più di Laurino.

A Brienza tra Raffaele Collazzo e Antonio Viggiano la sta spuntando il primo, con un ampio vantaggio di oltre 500 voti.

Vince ancora a Satriano di Lucania Umberto Vita, nella sfida a con Antonietta Spartà. A Picerno vittoria di Margherita Scavone, nella sfida a tre con Antonietta Lucia Caivano e Nicola Capece.

Ad Avigliano rieletto sindaco Giuseppe Mecca. A Missanello eletto sindaco Nicola Conte. A San Fele larga la vittoria di Donato Sperduto. Verso la riconferma Zipparri a Marsicovetere e Cicala a Viggiano. Maria Filomena Graziadei eletta ad Anzi.

A Viggiano conferma per Amedeo Cicala, a eletto Pasquale Caffio (sindaco uscente, quorum superato), a Barile Antonio Murano (sindaco uscente, quorum superato), a Brindisi di Montagna riconferma per Gerardo Larocca, a Castelluccio Superiore eletto Franco Limongi, Pasquale Montano confermato a Guardia Perticara, a San Paolo Albanese eletto Mosè Antonio Troiano, A Spinoso altra riconferma, quella di Pasquale De Luise. Vittoria per Albanese a Maratea, che ha battuto il sindaco uscente Stoppelli e altri due candidati. A Satriano di Lucania schiacciante vittoria di Umberto Vita contro Antonietta Spartà: si tratta di una riconferma. Nicola Valluzzi vince ancora a Castelmezzano. Anche a Nemoli una conferma: Mimmo Carlomagno è stato rieletto.

Ad Armento vince Luca Antonio Manieri per tre voti sulla sfidante Maria Felicia Bello. Conferma a Valsinni per Gaetano Celano.

Si andrà al ballottaggio a Potenza tra Fanelli e Telesca.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO..