Il Potentino sul grande schermo. Acerenza protagonista di “Camper”: il borgo lucano sbarca su Rai1

Il borgo di Acerenza, in provincia di Potenza, è stato protagonista di un servizio dedicato all’interno del programma di Rai1 “Camper”, in onda nella fascia di intrattenimento day time della rete ammiraglia. Il programma, condotto da Marcello Masi, ha messo in luce le bellezze artistiche e paesaggistiche del borgo, contribuendo a promuovere il turismo locale.

“Siamo orgogliosi di aver partecipato a ‘Camper’ – ha dichiarato Canio Di Prata, Presidente della Pro Loco Acerenza ‘Città Cattedrale’ – la visibilità ottenuta su Rai1 è un’importante opportunità per far conoscere le bellezze del nostro territorio e per attrarre nuovi visitatori.”

Il servizio dedicato ad Acerenza, curato dal conduttore Lorenzo Branchetti, ha mostrato le principali attrattive del borgo, tra cui la Cattedrale di Cattedrale di Santa Maria Assunta e San Canio, il Museo della Civiltà Contadina, il rinnovato percorso del Parco Urbano delle Cantine e l’allevamento di Alpaca.

La partecipazione al programma “Camper” rappresenta un importante riconoscimento per Acerenza e per la Basilicata in generale. Il borgo lucano si conferma una meta turistica di grande interesse, ricca di storia, cultura e bellezza naturale.

Per rivedere il servizio basterà cliccare qui.