Ancora centenari nel Potentino. Nonna Anna Maria Sabato spegne le 100 candeline a Sant’Ilario di Atella

Sempre più centenari in Basilicata. Da ieri alla lista delle persone più longeve, ancora una volta nel Potentino, si è aggiunta anche nonna Anna Maria Sabato. E’ stata festeggiata nella sua abitazione a Sant’Ilario di Atella. Una grande festa per lei e tre torte che con il numero 100. Nonostante l’avanzata età, nonna Maria sta bene ed ha brindato, anche alla presenza del sindaco di Atella, Gerardo Lucio Petruzzelli, che le ha fatto visita e gli auguri per lo speciale compleanno a nome di tutta la comunità. Un giorno speciale per lei, accerchiata dal calore delle 3 figlie Lina, Rosetta ed Elvira, e dei 6 nipoti e 7 pronipoti.

Auguri da Melandro News!

Claudio Buono