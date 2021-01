Rocco Paternò, presidente dell’Ordine dei Medici del Potentino, si vaccina contro il Covid-19: “Atto di responsabilità, facciamolo tutti”

Questa mattina, al dr. Rocco Paternò, Direttore U.O. Medicina Interna dell’Ospedale di Villa D’Agri e presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Potenza è stata somministrata la dose di vaccino anti-Covid. “Un atto di responsabilità a cui ho risposto “presente” da medico ospedaliero; linea che esorto tutti i colleghi ad abbracciare”- ha commentato il dr. Paternò. “In questo momento, è indispensabile fare quadrato, in nome di un rispetto da tributare a se stessi e agli altri. Speriamo di raggiungere in tempi accettabili un buon grado di immunità comunitaria e, insieme, vincere la lotta al virus. Confido nel senso civico di tutti, anche dei concittadini, sono certo che quando sarà il loro turno risponderanno in gran numero”- ha concluso.