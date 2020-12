Domani le prime 105 dosi di vaccino in Basilicata. Il primo a vaccinarsi sarà un infermiere del Pronto Soccorso del ‘San Carlo’

Si chiama Felice, ha 47 anni, è un infermiere del Pronto Soccorso del “San Carlo” di Potenza e sarà il primo in Basilicata a vaccinarsi e a ricevere quindi la prima dose del vaccino preparato da Pfizer-Biontech. A raccontarlo è ‘Il Quotidiano del Sud’, che ha intervistato nei giorni scorsi l’infermiere. “Non posso esimermi dal vaccinarmi. Il Covid l’ho visto in faccia più volte, e l’ha già avuta vinta troppo a lungo”. Sarà lui il vaccinato numero 1 in Basilicata. La sua designazione è arrivata in chiusura, nei giorni scorsi, delle adesioni con gli elenchi stilati dal San Carlo e dalla Regione Basilicata, che contengono i nomi dei primi 105 operatori sanitari che riceveranno il vaccino. Nel ‘V-Day’, il via della campagna vaccinale in tutta Europa, i primi lucani saranno 105 operatori sanitari del pronto soccorso del San Carlo e dei reparti di pneumologia, malattie infettive e terapia intensiva. Felice Arcamone, originario della Puglia, è ormai trapiantato in Basilicata da anni, a Pietragalla, dove vive con la famiglia.

Ricordiamo che le dosi in arrivo in Basilicata fanno parte del primo lotto di circa 10mila vaccino marchiate Pfizer-Biontech, arrivate nella giornata di ieri in Italia. “Bnt162b2” è il nome tecnico del vaccino.

Sul territorio lucano sono 5 i punti di somministrazione del vaccino già individuati: oltre al San Carlo di Potenza, il Madonna delle Grazie di Matera, il Crob di Rionero, e i presidi ospedalieri Asp di Chiaromonte e Venosa.

Claudio Buono