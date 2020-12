AGGIORNAMENTO – Coronavirus in Basilicata: 103 guarito, 59 nuovi positivi. Un decesso

Sono 59 i nuovi positivi lucani rispetto ai 1.095 tamponi processati nell’ultimo giorno in Basilicata. Si registra un decesso, di Matera, e 103 guariti. Cala il dato riguardante i ricoverati: sono 136. Di seguito il dettaglio.

LA SITUAZIONE NEGLI OSPEDALI, 136 I RICOVERATI – Al San Carlo 34 nelle malattie infettive, 30 in pneumologia, 11 in medicina dirigenza e 6 in terapia intensiva. Al Madonna delle Grazie 36 nelle malattie infettive, 10 in pneumologia, 9 in terapia intensiva.

I NUOVI CASI DI CONTAGIO IN BASILICATA – 1 Abriola, 13 Avigliano di Lucania, 5 Barile, 1 Calvello, 1 Ferrandina, 1 Grassano, 1 Laurìa, 1 Lavello, 8 Matera, 4 Melfi, 1 Miglionico, 1 Montescaglioso, 2 Pignola, 12 Potenza, 1 Rapolla, 1 Ripacandida, 1 Rotondella, 1 Salandra (domiciliato a Matera), 1 Scanzano Jonico, 1 Tursi, 1 Venosa.

103 I GUARITI – 1 Abriola, 3 Atella, 2 Avigliano, 1 Barile, 1 Cancellara, 2 Forenza, 5 Genzano di Lucania, 3 Latronico, 1 Laurenzana, 13 Laurìa, 38 Lavello, 1 Matera, 4 Melfi, 1 Muro Lucano, 3 Paterno, 1 Policoro, 3 Rapolla, 4 Rionero in Vulture, 8 Ripacandida, 1 Senise, 1 Stigliano, 1 Tramutola, 4 Venosa, 1 Viggianello

Gli attuali positivi in Basilicata 6.166, di cui 6.030 in isolamento domiciliare. 178 i decessi e 2.509 i guariti.

Claudio Buono