Coronavirus, risultato positivo uno studente del Liceo Classico di Viggiano

Primo caso di positività da Covid-19 anche al Liceo Classico di Viggiano, dov’è risultato positivo al Covid-19 uno studente residente in un paese della provincia. A dare ufficialità della notizia è stato il sindaco di Viggiano, Amedeo Cicala. Il primo cittadino ha dichiarato: “Mi è stato da poco comunicato dalle Autorità competenti che uno studente non residente a Viggiano che frequenta il Liceo Classico G. Pascoli è risultato positivo al test. Desidero rassicurare tutti che la macchina della prevenzione è pienamente operativa, immediatamente ci siamo attivati insieme all’ASP, alla Dirigenza scolastica e alla Regione Basilicata allo scopo di adottare tutte le misure precauzionali necessarie, ed eseguire quanto previsto dai protocolli dettati dal Ministero della Salute e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si invita la cittadinanza a rispettare le misure igienico-sanitarie in vigore e sarà nostra premura comunicare ogni altra ed utile notizia in merito”.

Claudio Buono