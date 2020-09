Nuova Aia alla Ferrero, si amplia lo stabilimento di Balvano. Produzione annua raddoppierà

La giunta regionale, su proposta dell’assessore all’Ambiente ed Energia, Gianni Rosa, ha concesso una modifica dell’Autorizzazione integrata ambientale (Aia) richiesta dalla Ferrero per lo stabilimento di Balvano. Con la nuova prescrizione, Ferrero incrementerà la produzione dolciaria da 16 mila a 33 mila tonnellate annue. Tra gli aspetti valutati nella nuova Aia, la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica, la ricollocazione di alcune aree di deposito temporaneo dei rifiuti, la riconfigurazione delle reti di scarico e la rimodulazione del quadro delle emissioni. “Il nostro sostegno va a iniziative di questo tipo – ha affermato l’assessore Rosa – nel rispetto degli indirizzi che condividiamo con il presidente Bardi. In pochi mesi siamo riusciti a modificare le prescrizioni per lo stabilimento lucano della Ferrero e di questo devo ringraziare gli uffici per la velocità e l’impegno che hanno profuso”. “Impresa, sviluppo e lavoro sono tre termini – ha commentato il presidente Bardi – che devono andare di pari passo. Siamo a fianco delle imprese, perché con la loro attività sono lo strumento principale per la creazione di nuovi posti di lavoro”.