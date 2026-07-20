Ruoti, un legame tra passato e futuro. Nascono i primi medaglioni in bronzo dell’Associazione Culturale Recupero Tradizioni Ruotesi

“Dopo una lunga attesa per la lavorazione delle opere, ci sono stati finalmente consegnati i primi due medaglioni in bronzo dorato. Con questa operazione di realizzazione delle opere abbiamo voluto dare una forma tangibile e duratura alla nostra memoria storica”. A darne notizia è l’Associazione Culturale Recupero Tradizioni Ruotesi.

Questi due manufatti non sono semplici oggetti, ma custodi della nostra identità: le immagini impresse rappresentano infatti il nostro abito tradizionale, fedelmente riprodotte da due fotografie della seconda metà dell’800, con ogni probabilità scattate dal fotografo Nicola De Carlo.

Ogni pezzo è un’opera d’arte unica e inimitabile. I medaglioni sono stati forgiati dall’artista lucano Antonio Saluzzi a cui vanno i nostri più sentiti ringraziamenti, utilizzando la tecnica della fusione a terra, un metodo millenario tramandato da oltre 2000 anni. Ciascun manufatto è stato poi rifinito interamente a mano.

“Pezzi unici, ogni opera è contrassegnata da un proprio numero di serie (e, naturalmente, abbiamo iniziato dal numero 0). Per il momento, le opere saranno custodite e protette presso la sede della nostra associazione, dove saranno visibili a chiunque abbia il piacere di venire a vederle. In futuro, per garantirne la massima tutela e valorizzazione, i medaglioni saranno affidati e messi in salvaguardia presso il Ministero archivistico”, aggiunge l’associazione.