Campionati italiani Master Nuoto 2026 M45 50 Fa, bronzo tricolore per Alfonso Casaletto nei 50 farfalla

Prestigioso risultato per il nuoto lucano ai Campionati italiani Master Nuoto 2026 M45 50 Fa di Riccione, dove Alfonso Casaletto, portacolori della Hydrosport, ha conquistato la medaglia di bronzo nei 50 metri farfalla, confermandosi tra i migliori specialisti italiani della sua categoria.

L’atleta lucano ha offerto un’ottima prestazione in una delle competizioni più importanti del panorama nazionale Master, salendo sul podio al termine di una gara di alto livello e regalando un nuovo prestigioso risultato alla società Hydrosport e all’intero movimento natatorio della Basilicata.

Il bronzo conquistato a Riccione rappresenta l’ennesima conferma del valore di Alfonso Casaletto, autentica eccellenza dello sport lucano, capace di distinguersi con continuità nelle più importanti manifestazioni nazionali grazie a talento, dedizione e passione.

Ivana Parente