Spray al peperoncino, a Potenza domani 21/2 il primo corso di formazione organizzato in Italia in autodifesa tattica

Guardie ecozoofile volontarie di Basilicata a lezione di difesa personale. Prenderà il via domani, sabato 21 febbraio, a Potenza il primo corso di formazione organizzato in Italia in autodifesa tattica e utilizzo di ‘spray al peperoncino’ destinato ai volontari dell’associazione FareAmbiente Basilicata. Quattro le lezioni in calendario, la prima delle quali sarà ospitata nella sede del Centro Servizi al Volontariato (Csv) in via Sicilia. L’ultima, il 7 marzo, sarà interamente dedicata all’addestramento pratico. “Si tratta di un approccio strutturato alla difesa personale- spiegano gli organizzatori- che combina l’uso di uno spray anti-aggressione, non letale e legale, con tecniche di movimento, posizionamento e gestione della distanza, finalizzate a neutralizzare una minaccia e mettersi in sicurezza”. Una tattica complessa che comprende preparazione mentale, corretto porto dello strumento e gestione della fase successiva all’evento. “ Sono stati i nostri iscritti a spingere per l’attivazione del corso- racconta Enzo Ritorti Coordinatore Regionale FareAmbiente Basilicata- accolta e sostenuta dalla dirigente nazionale, Cristina Florenzano, e resa possibile anche grazie alla disponibilità e alla sensibilità del presidente regionale del Csv Basilicata, Giannino Romaniello, che ha accolto la richiesta formativa”. A coordinare le attività teoriche e pratiche saranno i responsabili del comando della Polizia Locale di Maratea, che formeranno le guardie ecozoofile sugli aspetti giuridici, operativi e sanitari legati all’utilizzo degli strumenti di autodifesa. Un’iniziativa importante per rafforzare la preparazione e la sicurezza delle guardie ecozoofile, impegnate ogni giorno nella tutela dell’ambiente e degli animali.