Satriano di Lucania: tanti appuntamenti tra teatro, laboratori creativi ed eventi di avvicinamento al Carnevale 2026

Il borgo lucano si prepara a vivere una serie di appuntamenti che spaziano dal teatro ai laboratori creativi, dalla musica alle attività legate al Carnevale, coinvolgendo luoghi e pubblici diversi

Al via ieri 29 gennaio con la cena interculturale “La foresta che cammina”, che ha coinvolto cittadini e volontari del Corpo Europeo di Solidarietà che saranno impegnati nell’organizzazione del Carnevale. Appuntamento alle ore 20:00 presso la tendostruttura di Piazza Paschiero.

Oggi, venerdì 30 gennaio, nell’ambito del cartellone Satriano 52 Eventi, è in calendario il laboratorio di arte-terapia e creatività a cura di BAR – Bottega Artisti del Riuso per la realizzazione di maschere e decorazioni di Carnevale. L’attività, rivolta a grandi e piccoli, prevede l’utilizzo di materiali naturali e di riciclo e si svolgerà a Palazzo Abbamonte dalle 17:30.

Sabato 31 gennaio torna la stagione teatrale comunale con lo spettacolo “A casa la sapevo”, produzione Chronos Tre / Industria Scenica. La commedia, ambientata nel mondo della scuola, affronta con ironia e intelligenza il tema dell’educazione, mettendo in dialogo – e in collisione – scuola e famiglia, improvvisazione e preparazione, aspettative e fragilità. Attraverso dialoghi serrati e situazioni surreali, lo spettacolo restituisce uno sguardo lucido e non retorico su uno dei nodi più complessi della vita collettiva, confermando il teatro come spazio di riflessione critica oltre che di intrattenimento. L’appuntamento è alle ore 21:00 al Teatro Anzani .

Nel fine settimana proseguono anche gli eventi di avvicinamento al Carnevale di Satriano 2026, che si terrà il 14 e 15 febbraio. Quello in programma è il terzo weekend di attività, pensato come un percorso unitario che accompagna la comunità verso il Carnevale attraverso momenti conviviali, pratiche artistiche, musica e ritualità.

Nel pomeriggio di sabato 31 gennaio, presso la tendostruttura di Piazza Paschiero, è prevista la proiezione del documentario “La terra mi tiene”, dedicato ai temi dei grani, della biodiversità e del futuro, con la presenza della giornalista e co-regista Sara Manisera. In serata, spazio alla musica con Terra Terra Sound. Il programma si conclude domenica 1° febbraio con A pranzo con il Rumita, un’esperienza collettiva che unisce laboratorio di costruzione della maschera, raccolta dell’edera e pranzo in condivisione, accompagnando cittadini e visitatori nei rituali simbolici del Carnevale di Satriano.

Un insieme di eventi che racconta Satriano di Lucania come luogo capace di tenere insieme tradizione e contemporaneità, partecipazione e spettacolo, linguaggi diversi e una comunità in movimento.