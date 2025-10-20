L’autunno in Basilicata è un invito a rallentare, a respirare più a fondo, a ritrovare il contatto con la terra e con se stessi. Il 26 ottobre, nel Bosco Ralle di Satriano di Lucania, Alberi Maestri Eco Retreat apre le sue porte per Risonanze d’Autunno, una giornata dedicata al benessere olistico e alla consapevolezza, in cui corpo, mente e natura tornano a dialogare in armonia.

Non un evento per pochi, ma un’occasione per tuttə: l’ingresso è a offerta libera, perché l’intento è rendere accessibile a chiunque un’esperienza che unisce pratiche fisiche, spirituali e relazionali, in un contesto naturale di rara bellezza. La formula libera e inclusiva è la cifra di Alberi Maestri, realtà che da anni lavora per costruire spazi di incontro tra persone e paesaggio, attraverso attività culturali, formative e di crescita personale.

La giornata si apre con il risveglio dell’energia, guidato da Anna Di Mauro, istruttrice di yoga, pilates e mindfulness. Tra movimenti lenti, respirazione consapevole e meditazione camminata, i partecipanti potranno ritrovare equilibrio e radicamento, lasciando che il bosco accompagni il ritmo del corpo.

Segue l’incontro con Andrea Mazzola, filosofo e ricercatore, che conduce una riflessione su scienza, ecologia e società. Un dialogo aperto, che attraversa la fisica delle energie, la biologia contemporanea e il pensiero cooperativo, invitando a ripensare il nostro ruolo all’interno dei sistemi naturali e sociali.

Dopo un pranzo condiviso, la giornata prosegue con un Cerchio di Donne condotto da Daniela Di Sario, educatrice e arteterapeuta. Un momento dedicato al sacro femminile, alla trasformazione delle ferite in forza creativa, al riconoscimento del valore dell’ascolto e della ciclicità. Uno spazio intimo e collettivo insieme, dove ogni donna può ritrovare la propria voce e riscoprire la propria energia.

In serata, il cerchio si apre di nuovo al movimento con la Ecstatic Dance condotta da Rocco Perrone, dj e terapista forestale. Una danza libera, senza parole né giudizio, che chiude la giornata restituendo al corpo la gioia del fluire.

Risonanze d’Autunno è un invito semplice: fermarsi, incontrarsi, lasciarsi toccare dalla natura e dal silenzio del bosco. Tutte le attività sono a numero chiuso e a offerta libera, con prenotazione obbligatoria. È possibile partecipare anche solo a una parte del programma.

L’appuntamento è per domenica 26 ottobre 2025 ad Alberi Maestri Eco Retreat, nel cuore del Bosco Ralle di Satriano di Lucania (PZ), all’interno del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano.

Info e prenotazioni: 329 532 0026 – www.alberimaestri.eu