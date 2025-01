Sistema farmaceutico, siglata convenzione tra Regione Basilicata e Federfarma per le nuove regole di distribuzione dei farmaci

Siglata tra Regione e Federfarma, detta nuove regole per la distribuzione per nome e per conto dei farmaci

Importanti novità nel sistema farmaceutico per il 2025, grazie alla nuova convenzione siglata tra Federfarma e Regione Basilicata relativamente alla distribuzione in nome e per conto dei farmaci così detti A-PHT ovvero i medicinali biologici o di sintesi erogati a seguito di presa in carico del paziente e della continuità terapeutica garantita dalla rete ospedale-territorio.

L’accordo riguarda anche la dispensazione dei presìdi per i diabetici. Alla firma dell’accordo presenti il Dirigente Generale del Dipartimento Salute e Politiche della Persona Domenico Tripaldi ed il Presidente di Federfarma Basilicata Antonio Guerricchio. Nuove regole, certamente più semplici che fanno cadere alcune barriere frapposte tra l’ultimo dispensatore del farmaco- il farmacista- e l’utente finale con patologie importanti e croniche. L’Aifa- Agenzia italiana del farmaco- con una determina propria ha individuato un elenco di principi attivi ad impiego clinico e ‘setting’ assistenziale compatibile con la distribuzione diretta, per cui tali farmaci vengono erogati per un ciclo terapico di una settimana direttamente all’atto di dimissione ospedaliera o ambulatoriale del paziente. Basandosi sulla Determinazione Aifa, la Regione Basilicata ha disposto una integrazione con ulteriori principi attivi in base alla distribuzione ‘per conto’ anche in relazione ai dati epidemiologici regionali e definendo la modalità distributiva in nome e per conto delle Aziende Sanitarie Locali attraverso le farmacie pubbliche e private convenzionate.

Con l’accordo viene garantita la continuità assistenziale tra soggetto prescrittore e unità dispensatrice del farmaco assicurando così anche il rispetto dei Lea, i livelli essenziali di assistenza per tutti i cittadini. La distribuzione dei farmaci in ‘Dpc’ e quindi per conto, è assicurata dalla Asp Basilicata con il Servizio Farmaceutico Territoriale di cui è direttore Giorgio Lardino che proprio nelle scorse settimane ha illustrato le linee guida in una riunione telematica con tutti i farmacisti lucani ricadenti nell’ambito di competenza non solo dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza ma anche dell’Asm di Matera. La Asp Basilicata è capofila dal 2018 nell’ambito della gestione centralizzata della distribuzione per conto a livello regionale: all’Azienda Sanitaria Locale di potenza, infatti, spetta il compito di acquistare i medicinali A-PHT ad esito conclusivo delle gare su base regionale e su base aziendale sia di competenza Asp che Asm. Importante il tracciamento del farmaco in Dpc dalla fase iniziale di acquisto a quella di erogazione al cittadino utente.

Per il Presidente di Federfarma Basilicata Antonio Guerricchio, “l’accordo tra Regione e Federfarma rappresenta una felice convergenza di professionalità espressa su più fronti: dal servizio farmaceutico della Asl capofila che acquista i farmaci, dai due distributori- Vim e Alleanza- che insistono sul territorio regionale, dalle farmacie che a seguito di prescrizione medica prenotano, controllano e dispensano i farmaci consentendo ai cittadini di avere a disposizione nella farmacia sotto casa farmaci delicati ed importanti. Vengono abbassati così i costi sociali e consente all’utenza quella necessaria continuità terapeutica e l’aderenza alla terapia. Nonostante ciò il sistema è migliorabile- aggiunge Guerricchio- soprattutto nella volontà regionale di mettere a disposizione della rete quei sistemi informatici moderni, precisi ed al passo con l’evoluzione e le nuove esigenze del sistema farmaceutico”.