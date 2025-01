Un giovane ricercatore lucano richiesto a Hong Kong. La storia dell’epidemiologo e nutrizionista Domenico Basta

Basilicata in Podcast; un ricercatore lucano richiesto a Hong Kong

Domenico Basta – di Palazzo San Gervasio – è un epidemiologo e nutrizionista lucano, professore di Medicina Interna, all’Università di Bari. Lo stesso ateneo in cui ha avviato il suo percorso formativo che si è poi perfezionato nelle università di Londra, Harvard e Pittsburgh. Nonostante la sua giovane età, ha soltanto 30 anni, si è già distinto per importanti attività nel campo dell’epigenetica e in particolar modo nello studio della relazione tra stili di vita e sviluppo di neoplasie e cronicità. E’ componente di società scientifiche nazionali e internazionali, autore di saggi e pubblicazioni scientifiche.

Un curriculum di tutto rispetto che ha attirato le attenzioni dell’università di Hong Kong ma l’amore per la Basilicata potrebbe trattenerlo in Italia.

Lo scienziato accetterà la proposta?

