“C’era una volta in Buthan”, martedì 28/1 a Potenza secondo appuntamento di AltroCinemaPossibile al Teatro Stabile

Secondo appuntamento con la XVIII edizione di AltroCinemaPossibile, il cinema dei diritti, rassegna ideata e curata da Zer0971 Associazione di Promozione Sociale. Martedì 28 gennaio alle ore 21 presso il ridotto del Teatro F. Stabile di Potenza sarà proiettato: C’era una volta in Bhutan di Pawo Choyning Dorji

Bhutan 2006: il re rinuncia a parte dei suoi poteri decidendo di indire per la prima volta elezioni democratiche, alcuni funzionari statali vengono mandati nei villaggi per spiegare direttamente le dinamiche elettorali, in uno di essi un Lama decide di dotarsi di almeno un fucile per ‘mettere le cose a posto’. Pawo Choyning Dorji affronta le tematiche legate al suo popolo volgendo lo sguardo ad un passato prossimo e ad un evento che ha avuto un grande significato sia sul piano politico che su quello sociale. Perché le elezioni, concesse da una monarchia che ha deciso di diventare costituzionale con le due elezioni per le due Camere nel dicembre 2007 e nel marzo 2008, hanno costituito davvero un cambiamento per molti inimmaginabile.

Il film riesce ad offrire, con semplicità ma anche con sguardo acuto, la lettura di quali fossero le aspettative della monarchia e di quanta confusione regnasse tra i sudditi. La necessità di dover organizzare una simulazione della tornata elettorale offre l’occasione per creare un clima da commedia in cui gli inviati del governo inventano tre partiti utilizzando delle ripartizioni generiche ma, soprattutto, dei colori.Sono messi a confronto due mondi che si trovano agli antipodi: nell’uno è ancora viva una forma di innocenza che il film mette in rilievo dandole la giusta dimensione, nell’altro un’avidità malcelata.

Premio Speciale della Giuria alla Festa del Cinema di Roma 2023.

Per assistere alla proiezioni occorre munirsi della “AltroCinema Card” versando un contributo associativo di € 10 (ingresso film singolo: € 4) presso “Libreria Kiria” in Viale Dante n.88 a Potenza.

Per informazioni: info@zer0971.org