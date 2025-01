L’ASP Basilicata azienda sicura. Pochi i casi di infortunio, quattro gli episodi di aggressione al personale sanitario

Si è svolta la riunione periodica ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 ex art.35 che ha visto seduti attorno allo stesso tavolo la parte datoriale e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Presenti il Direttore Generale della Asp Basilicata Antonello Maraldo, il medico competente, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, gli esperti della radioprotezione e il responsabile dell’area formazione aziendale. La riunione, che si è svolta con qualche giorno di ritardo rispetto alla tabella di marcia, se pur entro i termini previsti ed in attesa comunque che si completasse l’organico, ha riguardato l’andamento infortunistico per l’anno 2024. I dati confermano come la Asp Basilicata sia un’azienda molto solida e sicura dal punto di vista della rischiosità: sono poche le denunce di infortunio e quelle giunte hanno riguardato infortuni anche da puntura (fenomeno nuovo) che in ogni caso non hanno messo a rischio l’operatore.

Un leggero incremento si registra invece per quel che riguarda alcuni casi positivi al test mantoux emersa nelle visite assuntive e di controllo. Il personale è risultato asintomatico e non infettivo, a conferma che il contatto con i nuovi flussi migratori presente qualche disagio nell’insorgenza di talune patologie. Quanto ai dati, 35 sono state le denunce per infortunio registrati al Dipartimento di Emergenza Urgenza 118 ed hanno riguardato prevalentemente 26 traumi o contusioni da caduta accidentale o sollevamento barelle, 4 aggressioni da parte di pazienti o familiari degli stessi, 2 da puntura accidentale.

Negli altri dipartimenti 13 in totale le denunce che hanno riguardato cadute accidentali, aggressioni da parte di pazienti o familiari e punture accidentali. Dopo anni di stallo, sono stati forniti nuovi dispositivi individuali di protezione ai dipendenti ed altri verranno consegnati nei prossimi mesi.

Per il direttore generale della ASP Basilicata, Antonello Maraldo (nella foto a sinistra), “la Asp é un’azienda sicura in cui prevale la cultura della prevenzione. Pochi infortuni registrati, formazione e un corretto rapporti con gli rls sono alla base della sicurezza aziendale. Per quanto riguarda l’anno in corso, la direzione si impegna a tematizzare la sicurezza degli operatori per il bene anche dell’utente”.