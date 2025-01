Stellantis punta sulle eccellenze lucane. Un ingegnere 46enne del Potentino nominato nuovo FIAT e Abarth Managing Director

Il lucano Alessio Scutari guida il rinnovamento. Accompagnerà FIAT nel suo piano strategico di rinnovamento con particolare attenzione alla sostenibilità e al mercato italiano

Alessio Scutari, 46 anni, ingegnere meccanico originario di Francavilla in Sinni (PZ), è stato nominato FIAT e Abarth Managing Director in Italia, all’interno dell’organizzazione di Stellantis Italia. Con una carriera consolidata nel settore automotive a livello internazionale, Scutari porta con sé un bagaglio di esperienze maturate in ambito marketing, vendite e gestione dei brand Opel, Citroën, Alfa Romeo e Peugeot.

Il suo incarico prevede l’attuazione del piano strategico di FIAT, annunciato l’11 luglio scorso durante i festeggiamenti per i 125 anni del marchio. Questo piano include il completo rinnovamento della gamma di prodotto, che sarà disponibile in versioni ibride e 100% elettriche. Tra i prossimi lanci spicca la Grande Panda, attesa nelle versioni ibride ed elettriche, seguita dalla nuova 500 ibrida entro il 2025.

Nel suo nuovo ruolo, Scutari si impegna a rafforzare la leadership di FIAT sul mercato italiano, promuovendo una mobilità più sostenibile. “Sento la responsabilità di rappresentare FIAT e Abarth in Italia e la sfida di consolidare la posizione di guida del mercato italiano, accompagnando il marchio verso una mobilità sempre più sostenibile”, ha dichiarato. Il manager ha sottolineato l’importanza della collaborazione con i concessionari e il team Stellantis.

Particolare attenzione potrebbe essere rivolta alla Basilicata, dove si trova lo stabilimento di Melfi, il più grande di Stellantis, e al Cluster Lucano Automotive Fabbrica Intelligente, pronto a cogliere le opportunità legate agli investimenti europei su ricerca e innovazione.

Fonte: TRMTV.IT