Eccellenze lucane, Leonardo Fabrizio tra i 10 miglior manager d’Italia

È di Ferrandina ed è tra i 10 migliori manager d’Italia selezionati da Federmanager, insieme ad altre eccellenze che lavorano con colossi come Lamborghini, Leonardo, Amazon, Hitachi, Ferrovie dello stato, solo per citane alcuni. Ospite della puntata di Caleidoscopio Leonardo Fabbrizio, business development manager di Expertise Group, azienda che solo in Basilicata conta 200 dipendenti e che vanta 30 anni di esperienza internazionale offrendo servizi di ingegneria e gestione progetti, di assistenza tecnica e di manutenzione ai settori petrolifero e del gas, della raffinazione, petrolchimico, chimico, energetico. Fabbrizio ha conquistato il prestigioso titolo di “Gold manager” al premio giovane manager organizzato da Federmanager, rappresentando un’eccellenza lucana, dimostrando che il potenziale del territorio può competere ai massimi livelli nazionali. Fabbrizio ha parlato del ruolo del manager, lanciando un messaggio di incoraggiamento ai giovani lucani: “credete nel vostro territorio, anche quando il percorso sembra irto di sacrifici perché ogni successo è fatto anche di cadute”.

