Le previsioni meteo per la Basilicata dal 6 al 12 gennaio

Un inizio settimana stabile con possibili cambiamenti all’orizzonte

L’inizio di questa prima settimana di gennaio sarà caratterizzato dalla presenza di un sistema di alta pressione che garantirà tempo stabile su gran parte della nostra regione. Questo campo di alta pressione manterrà condizioni di bel tempo, seppur con alcune locali schiarite, e una generale assenza di fenomeni rilevanti. Tuttavia, l’atmosfera non sarà del tutto serena, con possibili insidie che potrebbero presentarsi nel corso della settimana.

Alta pressione in ritirata da martedì

La giornata di martedì segnerà il progressivo allontanamento dell’alta pressione, lasciando spazio a un lieve peggioramento delle condizioni atmosferiche. Sarà possibile assistere a locali piovaschi, soprattutto nelle aree interne e costiere, accompagnati da un aumento della ventilazione, che potrebbe risultare moderata o localmente sostenuta. Questo cambiamento sarà temporaneo, poiché da mercoledì le condizioni meteo torneranno nuovamente stabili.

Stabilità predominante fino a venerdì

Da mercoledì a venerdì, la nostra regione sarà nuovamente sotto il dominio dell’alta pressione, che garantirà giornate per lo più serene o poco nuvolose. Sarà un’occasione per godere di un clima stabile, anche se le temperature potrebbero mantenersi piuttosto rigide, specie durante le ore notturne e al primo mattino, con possibili gelate nelle vallate interne.

Possibile ritorno dell’inverno nel fine settimana

I principali centri di calcolo modellistici stanno già evidenziando una possibile svolta verso una nuova fase invernale a partire dal fine settimana. Questa potrebbe portare un peggioramento delle condizioni meteorologiche con l’arrivo di aria fredda, precipitazioni e, forse, neve a bassa quota. Tuttavia, essendo ancora una tendenza, è fondamentale attendere nuove analisi per avere una conferma definitiva su tempistiche e intensità di questa possibile evoluzione.

In sintesi, ci aspetta un inizio settimana sotto il segno della stabilità, con qualche insidia nella giornata di martedì. Da mercoledì a venerdì il tempo sarà nuovamente stabile, ma con un possibile cambiamento in vista per il weekend. Questa fase potrebbe rappresentare l’inizio di una nuova parentesi invernale, ma sarà necessario monitorare attentamente i prossimi aggiornamenti per dettagli più precisi.

Analisi a cura di Nikola Grujic, appassionato meteorologo e fondatore di MeteoSafe Basilicata