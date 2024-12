Gioca 10 € e ne vince 75mila. A Vietri di Potenza schedina fortunata al ‘10 e Lotto’

Sarà un capodanno particolare per un fortunato vincitore a Vietri di Potenza, che nel pomeriggio di ieri 29 dicembre ha vinto ben 75 mila euro al ‘Dieci e lotto’ nelle estrazioni che avvengono ogni cinque minuti. La vincita è stata registrata presso il Bar Caffetteria Cherie in Corso Vittorio Emanuele. Il fortunato vincitore è riuscito a indovinare 8 numeri su 8 nella giocata cosiddetta ‘extra’ nella fascia oraria dalle 16:05 alle 18:00, dove Lottomatica ha inserito premi speciali nell’ambito delle estrazioni ‘Special Time 10eLotto’, che permette a tutti coloro che giocano almeno 2€, con o senza opzioni, “ogni 5 minuti” di aggiudicarsi vincite speciali.

La schedina vincente è stata giocata con 10 €. Il vincitore ha puntato 2,50 € nella prima estrazione del dieci e lotto, 2,50 € per il numero oro, 2,50 € per il doppio oro e 2,50 € per l’estrazione extra.

Auguri al fortunato vincitore!

Ricordiamo a tutti che è importante giocare responsabilmente, in modo da costruire consapevolmente una cultura condivisa del gioco affinché il gioco non diventi patologico e un problema.



Claudio Buono