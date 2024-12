“Too Good to Go”, ossia, troppo buono per buttarlo (il cibo). Sì, specialmente in un periodo di “vacche magre” come questo

Nella puntata del 15 dicembre 2024 della gloriosa trasmissione “Mi manda Raitre” si è parlato, molto opportunamente, di spreco alimentare, aumentato, paradossalmente, nonostante la forte crisi economica, del 50% nel 2023, per un ammontare di 7 miliardi di euro, buttati nella spazzatura. Uno scandalo non solo sul piano economico, ma soprattutto etico, visto che, specie nelle grandi città, le mense dei poveri diversamente denominate stanno registrando alti picchi d’ingresso di nuovi bisognosi, mentre i cassonetti dell’immondizia sono sempre più “visitati” non solo dai … cinghiali, ma anche e soprattutto da umani impoveriti. E’ un fenomeno che, purtroppo, si sta trasformando sempre più in un modus vivendi-operandi, frutto di un intreccio perverso tra involuzione culturale e pubblicità ingannevole, messo in atto attraverso la complicità dei mass media, la televisione e certe mode culinarie malsane, importate pedissequamente da oltre oceano. Insomma, la nostra ex osannata cucina mediterranea viene costantemente sacrificata sull’altare del cosiddetto “junk food”: eufonica locuzione anglosassone che fa rima con “fast food” (cibo veloce) ma designa niente meno che il “cibo spazzatura”.

Ma torniamo alla trasmissione televisiva sabato-domenicale di Federico Ruffo, dove, tra gli altri consulenti tecnici, troviamo il potentino dr. Dario Vista, noto tecnologo alimentare di lungo corso e notevole esperienza, il quale, tra le altre cose, ci spiega che la maggioranza dei frutti importati dall’estero, specie quelli esotici come le banane, gli avocadi etc. vengono raccolti completamente verdi (leggasi immaturi), per poter affrontare un lungo viaggio a bordo di aerei cargo o di navi mercantili. Una volta giunti in Italia, nei siti di stoccaggio, vengono trattati con etilene aggiunto: un gas accelerante di maturazione, per stimolare nel frutto la produzione del colore tipico del prodotto importato. Per quanto concerne i frutti “europei”, invece, sappiamo che la UE, prevaricando e violentando la natura, impone delle caratteristiche ad hoc per ciascun prodotto agricolo (ricordate le misure delle famose zucchine?) in termini di forma, peso e colore; senza questi tre requisiti, esacerbati dai supermercati, il prodotto non è commercializzabile e, quindi, è destinato inesorabilmente alla … discarica (che peccato!).

Il dr. Vista, con la sua solita foga professionale, ha spiegato a noi telespettatori che ad es.: ”quando una mela prende una botta e si scurisce, per lo stress subito produce polifenolossidanti e rammollisce a causa dell’etilene prodotto”. Incuriositi da queste importantissime “informazioni di servizio”, siamo andati a consultare Wikipedia per saperne di più su ciò che mangiamo quotidianamente, venendo così a sapere che i frutti si dividono in due maxicategorie: climaterici e non climaterici. I primi (mele, pere, banane etc.) sono quelli che continuano a maturare sempre, anche dopo il distacco dal ramo. I secondi, invece, se staccati dalla pianta, diminuiscono la loro respirazione ed interrompono la maturazione. Comunque sia, Mi Manda Raitre ci ha fatto sapere anche che è nata un’app coniata emblematicamente “Too Good to Go”, che conduce ai negozi, bar e ristoranti aderenti all’iniziativa etico-commerciale, che vendono le loro eccedenze alimentari prossime alla scadenza, ma ancora buone da mangiare, al prezzo di solo circa 1/3 di quello di vendita normale. Evviva! Let’s go! Finalmente un’applicazione utile, a favore dell’ambiente e dei meno abbienti (si perdoni questa attrazione paronimica, quasi dovuta). Last but not least, corre l’obbligo al reporter di segnalare che il citato programma televisivo di Federico Ruffo & company, nella puntata del 22 dicembre, ha scoperto che i fichi secchi provenienti dalla Turchia contengono le micidiali, cancerogene aflatossine e, i pistacchi, le noci, le nocciole etc. le ocratossine. Che cosa sono? Nulla di buono! Ma andate anche voi, a consultare la famosa enciclopedia telematica veloce! Chi sta scrivendo, non vuole guastarvi le feste di Natale e Capodanno. Auguri!

Prof. Domenico Calderone