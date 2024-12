Vacanze Potentine per Rudi Garcia. L’ex allenatore del Napoli in Val d’Agri con la sua compagna lucana Francesca Brienza

Vacanze in Basilicata per Rudi Garcia, l’ex allenatore – tra le tante – anche del Napoli, che è legato alla terra lucana. Garcia, infatti, da oltre un decennio è fidanzato con la giornalista e conduttrice televisiva Francesca Brienza, che è di Marsico Nuovo. I suoi genitori sono delle frazioni di Pergola e Galaino.

Ieri sera Rudi Garcia e Francesca Brienza si sono concessi una serata al Ristorante Pizzeria Senso Unico di Marsicovetere, in Val d’Agri, insieme a tutta la famiglia.

In ogni esperienza lavorativa, Francesca Brienza ha sempre affiancato il suo compagno, conosciuto nel 2014 quando allenava la Roma e lei era una giornalista di Roma TV, all’epoca la tv della squadra giallorossa.

Non si sono sottratti a foto e autografi, come nella foto qui in pagina insieme al personale del ristorante valdagrino.

