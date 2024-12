Sviluppo Basilicata Nord-Occidentale, oggi la consegna dei decreti di finanziamento per 14 Comuni e 23 aziende per circa 10 milioni di €

Sviluppo Basilicata Nord-Occidentale e Ministero delle Imprese e del made in Italy, progetto Pilota “Basilicata Paesaggio Umano e Sostenibile – Identità e Reti di Integrazione della Basilicata Nord-Occidentale”

Oggi pomeriggio, 20 dicembre 2024, consegna dei Decreti di finanziamento per 20 iniziative infrastrutturali pubbliche e per 23 iniziative imprenditoriali private.

Il Progetto Pilota “Basilicata Paesaggio Umano e Sostenibile – Identità e Reti di Integrazione della Basilicata Nord-Occidentale”, promosso e presentato dalla Società Consortile Mista “Sviluppo Basilicata Nord-Occidentale”, rappresentata da Antonio Alvino, in qualità di Soggetto Responsabile del Patto medesimo, è stato finanziato dal Ministero delle imprese e del made in Italy per € 9.515.726,00.

Unico progetto finanziato in Basilicata e ottavo nella graduatoria nazionale tra i 15 sovvenzionati su 60 concorrenti a livello nazionale.

Il Progetto Pilota comprende n. 20 progetti infrastrutturali da realizzarsi in 14 Comuni: Atella, Baragiano, Castelgrande, Muro Lucano, Pescopagano, Picerno; Rapone, Ruoti, S.Angelo Le Fratte, Sasso di Castalda, Satriano di Lucania, Savoia di Lucania, Tito, Vietri di Potenza e n. 23 progetti di aziende private operanti a sostegno dell’offerta turistica nei territori del Marmo Platano, del Melandro e, parzialmente, del Vulture.

Per delega del Ministero delle Imprese e del made in Italy, sono stati emessi, dalla Società Consortile Mista “Sviluppo Basilicata Nord-Occidentale”, i relativi decreti di finanziamento in favore dei beneficiari i cui interventi devono essere completati entro il 31/12/2026.

Venerdì 20 dicembre, alle ore 17,00, presso il Centro Servizi di Zona “Marmo-Melandro” – Contrada Perolla di Savoia di Lucania – saranno consegnati i relativi decreti ai singoli beneficiari con contestuale consegna del manuale delle Istruzioni Operative (Disciplina dei rapporti fra Sviluppo Basilicata Nord Occidentale/ soggetto beneficiario e Ministero).

Inoltre, a sostegno degli interventi dei privati, il Consorzio Sviluppo Basilicata Nord Occidentale e la Banca Magna Grecia, di comune accordo, in conseguenza della domanda di credito e di servizi bancari e finanziari espressa dalle imprese agevolate, hanno stipulato un Protocollo Crediti allo scopo di individuare ogni possibile forma di intervento a sostegno delle attività delle imprese in favore dello sviluppo e dell’occupazione, che sarà reso pubblico nella stessa riunione del 20 Dicembre.

L’Amministratore Unico Antonio Alvino esprime grande soddisfazione per l’importante traguardo raggiunto che premia il lavoro svolto già a partire da settembre 2021, superando tutte le difficoltà operative. I Sindaci e le Amministrazioni dei 14 Comuni del Comprensorio hanno collaborato apportando contributi propositivi, i tecnici ne hanno condiviso le idee, le imprese hanno presentato idee innovative e si è potuto, pertanto, elaborare, definire e presentare un valido programma di sviluppo dell’area, ricompensato e finanziato dal competente Ministero.

E’ stata premiata la fattiva concertazione istituzionale realizzata e finalizzata alla condivisone delle scelte, alle comuni strategie di sviluppo locale, alla valorizzazione e alla crescita competitiva del territorio dell’area del Patto, e, soprattutto, la collaborazione e l’integrazione tra Enti Locali ed Imprese per fare rete e rafforzare la coesione istituzionale e territoriale nello spirito originario e nella logica positiva alla base dei Patti Territoriali”.