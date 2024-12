Brutto incidente sulla SS 598 tra Paterno e Marsico Nuovo, ferite due persone

Un brutto incidente si è verificato nel pomeriggio sulla SS598 tra Paterno e Marsico Nuovo, a pochi metri da una stazione di servizio. Lungo lo scorrimento veloce si sono scontrati due mezzi. Un camioncino e una Audi A3 che procedevano in due corsie opposte. Ad avere la peggio, stando alle prime indiscrezioni, un ragazzo di Brienza che era alla guida dell’auto, trasferito con urgenza in ospedale per alcune ferite, in particolare alla testa. Giunto all’ospedale “San Carlo” di Potenza, le sue condizioni dopo le prime visite sembrano non essere gravi ed è cosciente. All’interno del camioncino due uomini di Altamura, operai, che stavano rientrando a casa. Uno di loro è rimasto ferito in modo non grave e trasferito all’ospedale di Villa d’Agri per accertamenti. Coinvolta anche una terza auto con a bordo tre persone, una famiglia di Villa d’Agri, illesa.

Sul posto i Vigili del Fuoco, i Carabinieri della Compagnia di Viggiano e i sanitari del 118 Basilicata Soccorso.

Poco dopo le 18:30 il traffico sull’arteria è ritornato regolare.

redazione