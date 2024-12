A Satriano di Lucania il 21 dicembre l’edizione zero del “Premio Leonardo Riccardi”

Il 21 dicembre 2024, Satriano di Lucania ospiterà l’anteprima di un nuovo appuntamento dedicato alla ricerca musicale, alla memoria culturale e alla sperimentazione sonora: il Premio Leonardo Riccardi. In questa “edizione zero,” l’iniziativa intende porre le basi per un evento che, negli anni a venire, possa affermarsi come punto di riferimento internazionale per quanti coltivano e rinnovano il patrimonio musicale tradizionale.

La giornata prenderà il via nel tardo pomeriggio, alle 17:00, presso il Teatro Anzani, dove il pubblico sarà accolto dai saluti istituzionali e da una breve introduzione a cura degli organizzatori del Carnevale di Satriano. Sarà un’occasione per comprendere le ragioni alla base del premio: un riconoscimento che mira a onorare il ricordo di Leonardo Riccardi, figura chiave del panorama lucano, e a sostenere la creatività di coloro che sperimentano nuove strade nella musica popolare.

A seguire, l’intervento di Nicola Scaldaferri, docente dell’Università di Milano, offrirà un quadro più ampio dell’operato di Riccardi. Si ripercorreranno le tappe del suo lavoro sul campo, l’analisi delle pratiche sonore e la costruzione artigianale di strumenti musicali, aspetti che hanno contribuito a rendere il suo approccio pionieristico. Il pubblico avrà così modo di cogliere l’importanza del dialogo tra tradizione e innovazione, e di come la ricerca etnomusicologica possa alimentare nuove forme espressive.

Un momento particolarmente significativo sarà quello dedicato alle “Note Amiche”, nel quale Francesca Lufrano presenterà musicisti, collaboratori e amici di Riccardi che condivideranno ricordi, esperienze e aneddoti. Le testimonianze si intrecceranno con brevi frammenti musicali, restituendo un ritratto vero del musicista, dell’artigiano e dell’uomo, nonché del suo lavoro a stretto contatto con la comunità.

La serata proseguirà intorno alle 20:00, quando Palazzo Abbamonte diventerà il centro di improvvisazioni sonore. Nel frattempo, le strade del centro storico accoglieranno i mercatini di Natale, proponendo prodotti artigianali, stand gastronomici e rendendo l’esperienza ancora più immersiva.