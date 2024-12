Incidente sul lavoro in Valtellina, perde la vita un operaio del Potentino

Ancora morti sul lavoro. E ancora la Basilicata colpita dall’ennesima tragedia. Qualche ora fa, infatti, in Valtellina – nel territorio di Bianzone, in provincia di Sondrio in Lombardia – un operaio 64enne ha perso la vita nel cantiere dove stava lavorando. Si tratta di Salvatore Briamonte, un operaio di Sant’Arcangelo, nel Potentino. Stando alle prime notizie, l’uomo era impegnato con l’azienda per cui lavorava nei lavori per la nuova tangenziale, opera legata ai giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026.

La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire. Solo qualche giorno fa sul cantiere si era tenuta la visita di Matteo Salvini, vicepremier e Ministro alle Infrastrutture.

Sul posto è stato immediato l’intervento dei sanitari dell’Agenzia Regionale di Emergenza Urgenza, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’operaio lucano, che lavorava per un’impresa con sede in Piemonte.

L’uomo sarebbe rimasto incastrato in un macchinario utilizzato nel cantiere per il trattamento del cemento. L’incidente mortale poco prima delle ore 14. Sul posto oltre all’ambulanza, anche un elicottero del 118. Presenti anche i Vigili del Fuoco. La Procura di Sondrio ha aperto un’inchiesta per fare chiarezza sull’accaduto. Indagano i Carabinieri della Compagnia di Tirano, coordinati dal capitano Riccardo Angeletti.

La salma dell’uomo è stata sottoposta a sequestro dall’Autorità Giudiziaria e si trova presso l’obitorio dell’Ospedale di Sondrio.

Claudio Buono