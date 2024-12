La banda del bancomat colpisce ancora nel Potentino. Nuovo colpo stanotte a Brienza

La banda del bancomat colpisce ancora nel Potentino. Dopo il colpo delle scorse notti a Potenza, un nuovo colpo è stato messo a segno, questa volta a Brienza. In nottata i malviventi hanno preso di mira il bancomat della BCC Basilicata, filiale di Brienza, situata in via Giovanni Bosco in pieno centro abitato. Del bancomat nessuna traccia. Professionisti del settore che sono riusciti a scardinare tutto e a portare via interamente tutto l’impianto.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Viggiano e della stazione di Brienza, insieme a quelli del Nucleo Antisabotaggio. Nessuna traccia dei ladri che si sono dati alla fuga. In corso di verifica il danno.

I ladri hanno anche sfondato una vetrata situata a lato del bancomat. Stando a quanto trapelato, i residenti hanno sentito un forte boato, probabilmente dovuto all’esplosione del bancomat, verso le ore 4. Stesso orario dell’esplosione avvenuta a Sant’Antonio La Macchia a Potenza qualche notte fa.

Claudio Buono