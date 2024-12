L’ex Centro Polivalente di Bella-Muro diventerà un Polo Alberghiero. Via libera dall’amministrazione comunale di Bella che emana l’avviso pubblico

L’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Leonardo Sabato, ha varato con provvedimento di Giunta la manifestazione di interesse concernente la locazione in concessione dell’ex Centro Polivalente, sito nell’Area P.I.P di Bella-Muro, di proprietà del Comune di Bella per l’insediamento di un polo alberghiero.

“L’area di Bella Muro è al centro della nostra strategia amministrativa – ha affermato il Sindaco Leonardo Sabato – e con questo provvedimento di concessione in locazione dell’ex Centro Polivalente per finalità alberghiere vogliamo rendere sempre più attrattiva l’area nei pressi del polo di interscambio modale e ferroviario di Bella – Muro al centro di importanti investimenti di ammodernamento e adeguamento della stazione. Le possibilità di sviluppo economico e di occupazione sono reali – ha proseguito il Sindaco Leonardo Sabato – e confidiamo in una partecipazione degli operatori economici per dare nuovo lustro all’ex Centro Polivalente e a tutta l’area di Bella-Muro”. Ha concluso il Sindaco Leonardo Sabato.

Le istanze di partecipazione alla manifestazione di interesse degli operatori economici dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Bella entro e non oltre le ore 12.00 del 27 dicembre 2024.

Per tutte le altre informazioni concernenti l’Avviso pubblico e la modulistica è possibile visitare il sito istituzionale del Comune di Bella: www.comune.bella.pz.it