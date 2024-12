Infrastrutture a Tito, il gruppo di opposizione Nuovorizzonte: “Si tenga conto delle reali esigenze dei cittadini”

Infrastrutture, Nuovorizzonte Tito: “Dal sindaco Laurino scelte discutibili sul futuro della viabilità, si tenga conto delle reali esigenze dei cittadini”

“Il gruppo di opposizione “Nuovorizzonte Tito” condanna con forza l’atteggiamento autoritario e irresponsabile dell’Amministrazione guidata dal Sindaco Fabio Laurino. Con il progetto delle rotatorie su via Sandro Pertini (SS 95), il gruppo di maggioranza dimostra un totale disprezzo per i cittadini, esclusi da ogni possibilità di confronto su una decisione fondamentale per il nostro territorio. Mentre sui social si parla di “partecipazione” e “trasparenza”, nella realtà questa Amministrazione impone scelte scellerate, come un progetto dal costo esorbitante di 17 milioni di euro, sproporzionato, penalizza le attività produttive e non risolve il problema dell’accesso diretto a Tito centro della SS 95 Var. che penalizza le attività produttive locali e non garantisce l’accesso diretto a Tito centro. È l’ennesima prova di un’incapacità politica cronica, che preferisce interventi inutili e dannosi piuttosto che soluzioni realmente utili alla comunità. La storia dello svincolo di Tito, abbandonato dopo anni di promesse e progetti concreti, è un’offesa alla collettività. I cittadini continueranno a percorrere la pericolosa strada provinciale, mentre Satriano di Lucania ottiene ben tre svincoli e nuove infrastrutture strategiche. Tito, invece, viene ignorata, condannata a un futuro di marginalità e disagi. Questa Amministrazione ha dimostrato di non avere una visione strategica per il territorio, incapace di progettare uno sviluppo sostenibile e di valorizzare le potenzialità della città. Chiediamo con fermezza l’apertura immediata di un dibattito pubblico per ridare voce a una comunità che merita rispetto e soluzioni all’altezza delle sue necessità”.

Lo dichiara in una nota il gruppo consiliare di opposizione, “Nuovorizzonte Tito”