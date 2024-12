Istat, al Sud più coppie con figli. Basilicata al primo posto

Dati Istat: al Sud più coppie con figli e la Basilicata si pone al primo posto in questa speciale classifica

Al Sud si conferma la quota più elevata di coppie con figli e la Basilicata si pone al primo posto in questa speciale classifica. È quanto emerge dai dati Istat, che evidenziano come, nell’anno 2021, le coppie con figli sono maggiormente rappresentate al Sud con valori superiori a quello nazionale (45,8%) e, dunque, massimi al Sud (il 50,5% del totale dei nuclei); al contrario, la percentuale di coppie senza figli è più elevata nel Nord Italia: infatti, il picco è nel Nord-ovest con una quota (34,5%) che supera di circa 4 punti percentuali quella italiana (30,9%).

A livello regionale, in Basilicata, Campania e Puglia più della metà dei nuclei familiari è composto da coppie con figli (rispettivamente il 51,8 %, il 51,4% e il 50,7%); fra le regioni che registrano valori inferiori al dato italiano nel complesso, oltre alla Valle D’Aosta (40,7%) e al Piemonte (il 41,3%), spicca la Liguria che fa registrare il valore minimo pari al 37,2%. Piemonte e Friuli-Venezia Giulia sono, invece, in cima alla graduatoria per incidenza di coppie senza figli con valori che superano in entrambi i casi il 36,0%, mentre tutte le regioni del Sud, le due Isole maggiori e il Lazio non raggiungono la soglia del 30,0%.

Tra le coppie con figli, cinque su 10 hanno un unico figlio(3.651.243), quattro su 10 ne hanno due (3.152.848) e una su 10 ne ha tre o più (733.783). È ormai dominante il modello del figlio unico – si legge nel rapporto dell’Istat – e, come nel passato, la prole tende ad essere più numerosa nel Mezzogiorno dove le coppie con un unico figlio sono meno rappresentate rispetto al dato complessivo nazionale.

Fonte: TRMTV.IT